مصرية تناشد الفلسطينيين التمسك بأرضهم ورفض التهجير (فيديو)

قالت إحدى المواطنات المشاركات في مظاهرات مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر إنها تدعم القضية الفلسطينية، مناشدة الفلسطينيين بالتمسك بأرضهم ورفض التهجير للحفاظ على القضية الفلسطينية.

وتوافد مئات المواطنين على ميدان مسجد الحصري للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولإعلان التضامن مع أهل غزة.

مظاهرات مسجد الحصري

واكتسى مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر بلافتات دعم وتضامن مع أهل غزة والتي حاوطت الميدان بالكامل وحملها المصلون على مدار الساعات الجارية، لإعلان تضامنهم مع فلسطين والتنديد بالعدوان الصهيوني.

وحملت اللافتات العديد من العبارات والشعارات التي تدافع عن القضية الفلسطينية والتي من ضمنها "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين".

وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحات ميدان مسجد الحصري، للمشاركة في مظاهرات التضامن لشعب فلسطين والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

ورفع العديد من المتظاهرين بساحة مسجد الحصري لافتات تنديد بالعدوان الصهيوني، وحمل بعضهم صورًا تحمل شعار "أنقذوا غزة" وهم مرتدون أعلام غزة وفلسطين.