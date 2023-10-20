مشاجرة بين أنصار القائمة الموحدة والمستقلين في انتخابات الزمالك

شهدت انتخابات نادي الزمالك مشاجرة بين أنصار القائمة الموحدة، تحديدا أصدقاء المرشح فوق السن محمد طارق، وبين المندوبين وأنصار المرشحين المستقلين والذين من ضمنهم مرفت السيد أحمد المرشحة لمنصب رئيس مجلس الإدارة وأنصار هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

واشتبكا أنصار مرفت السيد المرشحة لمنصب رئيس مجلس الإدارة مع القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب المرشح لرئاسة منصب الإدارة.

اشتباكات بانتخابات نادي الزمالك

من جهة أخري قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

نادي الزمالك

وأضاف الدكتور عماد البناني قائلًا: "تم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي ".

وتابع: "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء الخميس الموافق 19 اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".

انتخابات نادي الزمالك

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمها المتواصل للفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد أوسوريو في تصريحات إعلامية قائلا: "جماهير الزمالك أعتبرها الجماهير الأفضل في أفريقيا بأكملها".

تجهيزات انتخابات نادي الزمالك

وتابع: "حضور الجماهير في مباريات الزمالك يعطي طابعا مختلفا، وبالرغم من أنني لا أفهم لغتهم وما يرددونه، لكن أرى مردود دورهم في التحول الإيجابي لشكل الفريق وإشعال الحماس داخل كل لاعب".

وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك: "ما يجعل نادي مختلف عن الآخر هو قاعدته الجماهيرية، الزمالك يمتلك عددا كبيرا من المشجعين، ولأن نادي الزمالك كبير فبالطبع يملك هذا الكم الهائل من المحبين والداعمين له".