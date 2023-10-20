الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حمدين صباحى: ملايين المصريين أكدوا دعمهم موقف الرئيس السيسى

حمدين صباحي
حمدين صباحي

أكد الكاتب السياسي حمدين صباحي، أن نزول ملايين المصريين اليوم في الميادين بمختلف المحافظات، جاء تأكيدًا لدعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رفضه لتهجير أهالي فلسطين من أراضيهم.

وقال “صباحي” خلال لقاء عبر إكسترا نيوز، اليوم الجمعة: “جماهير مصر الواقفة اليوم في ميادينها ككل جماهير الأمة العربية وأصحاب الضمائر في العالم، والذين يعبرون عن موقف حاسم عن فلسطين وتحرير أرضها من الاحتلال”.

وأكد أن موقف الشعب المصري عظيم ومعلم ويثبت هذا الموقف كل يوم، وندعم الموقف المصري في فتح المعابر وندعم الموقف المصري الرسمي ونشد على يديه في رفض التوطين والتهجير في سيناء ومطالبته بوقف الحرب فورا وإدانته للوحشية الإسرائيلية.

السيسي حمدين صباحى أهالي فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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