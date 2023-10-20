دعّم الرئيس فى القضية الفلسطينية.. حمو بيكا يحرق علم إسرائيل من أمام المنصة

شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، في الوقفة التضامنية التي نزل فيها الشعب المصري لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، خاصةً بعد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين، واستهداف الأطفال والعُزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وحمل مطرب المهرجانات حمو بيكا علم مصر في يديه، ووضع علم إسرائيل أسفل حذائه، ووقف يهتف مع المشاركين في الوقفة التضامنية "تسقط تسقط إسرائيل"، وظل يهتف باسم غزة وتعيش فلسطين حرة أبية.

وأشاد بمجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "السيسي عاقل، وصارم وقوي في كل خطوة بيعملها ومصر محمية بجيشها ورئيسها، وعندي أمل أن قمة بكرة تهدئ من الأوضاع ويحدث تطور في صالح القضية الفلسطينية".

حمو بيكا