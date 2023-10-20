بعلم مصر.. "عوازل" طفلة سودانية تدعم قرارات الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية

شاركت فتاة سودانية تدعى عوازل، في مظاهرات جمعة تحيا مصر لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم قراراته تجاه القضية الفلسطينية الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم.



حشود كبيرة تتوافد على ميدان الحصري تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

واستقبل ميدان الحصري حشود مهولة لأداء صلاة الجمعة قبل الخروج في مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتم رفع علمي مصر وفلسطين أعلى المسجد ويؤدي المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وتعالت هتافات المواطنين تعبيرا عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل وهتف المواطنون: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"لبيك يا أقصى".

مجلس أمناء الحوار الوطني يدعو لحشد شعبي دعما لفلسطين

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر في بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية.