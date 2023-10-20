الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المستشار الألمانى يبحث مع الرئيس الأوكرانى الوضع السياسى والعسكرى بأوكرانيا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

 بحث المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبستريت إن الرئيس زيلينسكي أبلغ شولتس بآثار الهجمات الروسية الأخيرة، وشكر الحكومة الألمانية على دعمها العسكري، وخاصة لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

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وأضاف أن المستشار الألماني أعاد التأكيد على تضامن بلاده المستمر والثابت مع أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.. وأن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

ولفت المتحدث إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر البناءة بهدف الحصول على دعم عالمي للتوصل إلى حل سلمي.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، إن المستشار أولاف شولتس سيقوم بزيارة إلى نيجيريا وغانا في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

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وأضاف سيجرى المستشار محادثات مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو والرئيس الغاني نانا أكوفو أدو ورئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عمر توراي.


وتابع: "بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، ستكون مواضيع المناقشة أيضًا الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتعاون في مجالات الاقتصاد والقضايا العالمية.

ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 290 ألفًا و50 جنديًا، من بينهم 620 جنديًا لقوا حتفهم خلال أمس الثلاثاء فقط.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، إنه تم أيضًا تدمير 319 طائرة، و323 مروحية، و5301 طائرة مُسيرة، و1534 صاروخ كروز، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و9303 من المركبات، و982 من وحدات المعدات الخاصة.

وأكد البيان أن القوات الأوكرانية دمرت 4981 دبابة و9420 مركبة قتالية مدرعة و6944 نظام مدفعية و814 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و547 من أنظمة الدفاع الجوي.

المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع السياسي العسكري الإنساني الهجمات الروسية الحكومة الألمانية

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