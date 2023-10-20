جوتيريش: أنا ضد حماس ولكن لا يجب القيام بعقاب جماعى لأهل فلسطين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ضرورة وجود وقود لتوفير المساعدات الإنسانية التي يحتاجها قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له قبل مغادرته معبر رفح، قبل قليل، هذه حالة حرب ومنطقة حرب ولذلك طلبت بوقف إطلاق نار إنساني.

لا يجب معاقبة أهالي غزة مرتين

وأضاف أننا لا نريد أن يعاقب أهل غزة مرتين، مرة بسبب الحرب، ومرة بسبب المساعدات الإنسانية، حيث إن وقف إطلاق النار الإنساني سيسهل الأمر، ويجعل وصول سبل المساعدات أكثر سرعة.

وتابع لقد كررت مرارًا وتكرارًا أن الهجمات البربرية من قبل حماس يجب أن يتم التعامل معها وأنا ضدها، ولكن لا يجب أن نقوم بعقاب جماعي لأهل فلسطين فمن المهم احترام القانون المدني واحترام المدنيين، ولا بد من ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة.