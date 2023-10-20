انتخاب مشيرة خطاب عضوًا في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة

اختتمت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات جمعيتها العامة في مدينة أكرا عاصمة غانا، كما عقدت مؤتمرها السنوي الرابع عشر حول تشجيع مقاربة حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتجارة.

وتم انتخاب د. مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عضوا مناوبا في اللجنة الفرعية للاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب مبادئ باريس.

وأعربت خطاب عن بالغ تقديرها لهذا الاختيار، وهو ما يعبر عن الثقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.