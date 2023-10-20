طفل مصري من أمام مسجد مصطفى محمود: أوقفوا قتل أطفال غزة (فيديو)

احتشد آلاف المتظاهرين أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الجمعة للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي وإعلان تضامنهم من أهل فلسطين.

تظاهرات مصطفى محمود

وحرص العديد من المواطنين على اصطحاب أطفالهم لمظاهرات مناصرة فلسطين، وتواجد أحد الأطفال الذي ألف بوشاح غزة وحمل لافتة تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أطفال غزة وطالبهم بوقف قتل أطفال فلسطين.

أمناء الحوار الوطني

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.