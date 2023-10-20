الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فلسطين فى قلب مصر.. مسيرات حاشدة وهتافات بالإسكندرية لدعم أهالى غزة

تجمعات حاشدة لدعم
تجمعات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية

تجمع المئات من أهالي الإسكندرية، اليوم الجمعة، بميدان سيدي جابر شرق الإسكندرية، لدعم القضية الفلسطينية والقرارات الرئاسية برفض فكرة التهجير ودخول المساعدات لأهالي قطاع غزة والتنديد بالاعتداء التي يمارسها جيش الاحتلال على أهالي فلسطين الشقيقة.

وشهد الميدان تجمعات حاشدة، عقب أداء صلاة الجمعة والدعاء لأهالينا في فلسطين بالنصر، وعلت الهتافات "غزة غزة رمز العزة، لا لا للتهجير، فلسطين عربية، بالدم بالروح الأقصى مش هيروح، فداكي يا فلسطين" وانتشرت اللافتات المنددة بالعدوان، والداعمة لأهالي فلسطين والإعلام المصرية والفلسطينية.

وكانت قد نظمت كليات جامعة الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين عدة مسيرات ووقفات تضامنية مع أهالي فلسطين عقب قصف الاحتلال المستشفى المعمداني، كما نظمت نقابة المحامين والصحفيين بالإسكندرية وقفات رمزية لدعم القضية الفلسطينية.

صلاة الغائب

وأدى أهالي الإسكندرية اليوم صلاة الغائب على شهداء فلسطين في 5مساجد كبرى بالإسكندرية، وذلك مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة، وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن يؤدي قيادات وزارة الأوقاف صلاة الغائب في أكثر من "120" مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م، سائلين الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب الرئيس السيسي عن بالغ الأسى والألم لما يمر به الشعب الفلسطيني؛ مقدما خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني.

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اهالي الأسكندرية القضية الفلسطينية القرارات الرئاسية قطاع غزة أهالي فلسطين

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