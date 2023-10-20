13 يومًا من التصعيد.. "dmc" ترصد جرائم ومجازر الاحتلال فى غزة (فيديو)

عرضت قناة dmc، اليوم، تقريرًا يرصد حصيلة الشهداء بعد 13 يومًا من الحرب على غزة، كما يرصد جرائم ومجازر الاحتلال خلال 13 يومًا من التصعيد وارتفاع عدد الضحايا في غزة لـ3785 شهيدًا حتى الآن.

جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي

جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال يوميًا ضد المدنيين والأطفال في الأراضي الفلسطينية، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، حيث وصل عدد شهداء غزة حتى الآن أكثر من 3785 شهيدًا، مع خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة بسبب استهدافها، إضافة إلى إصابة ما يقرب من 12493 آخرين، منهم 3983 طفلًا و3300 سيدة.

قطع كل سبل الحياة عن الأشقاء فى فلسطين

كما تم تدمير مئات المنازل، وقطع كل سبل الحياة عن الأشقاء في فلسطين من ماء وكهرباء ومساعدات، وكل ذلك جزء بسيط من حصاد العدوان الإسرائيلي المستمر بعد عملية "طوفان الأقصى" والتي توالت بعدها الغارات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمدنيين.

وطلبت إسرائيل من أمريكا أن تزودها بصواريخ وحاملات طائرات، ويدمر الاحتلال مساجد ومدارس وكنائس، وفي 11 أكتوبر توقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، كما اعترف الجيش الإسرائيلي بإلقاء ما يقرب من 6 آلاف قنبلة على غزة.

تدمير الأحياء السكنية والبنية التحتية

وتسبب استمرار العدوان في ارتكاب الكيان الإسرائيلي المجازر وإبادة العوائل الفلسطينية، وتدمير الأحياء السكنية والبنية التحتية، وخروج المستشفيات عن الخدمة.

الإجرام الإسرائيلي تواصل ضد المدنيين العزل لنشهد مجزرة دامية لقوات الاحتلال يوم 17 أكتوبر، التي تعد واحدة من جرائم الحرب التي تقشعر لها الأبدان، وهي قصف مستشفى المعمداني وكانت الحصيلة من الشهداء 800 شهيد وعشرات المصابين من المدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال، فضلًا عن أن أعداد الشهداء والجرحى تحت الأنقاض أكثر بكثير مما يتم نشره.

غضب عربي وعالمي بسبب ما ترتكبه يوميًا القوات الإسرائيلية

القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية وسط غضب عربي وعالمي بسبب ما ترتكبه يوميًا القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.