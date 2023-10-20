الأنبا باخوم يفتتح السلسلة الثالثة لاجتماعات "الشباب وأبونا المطران"

انطلقت مساء أمس، السلسلة الثالثة، من اجتماعات الشباب وأبونا المطران، بعنوان "مذكرات آدم"، التي تتناول مناقشة أحداث حياة آدم، وكيفية تفسيرها في حياتنا اليوم، وذلك بكنيسة عذراء السجود، بشبرا.

بدأ الاجتماع بتلاوة صلاة السينودس مع الأب چورج جميل، راعي الكنيسة، كما قدم الأب چورچ سامي، منشط الدعوات بالقاهرة، والدلتا، نبذة عن عمل الدعوات بالإيبارشية، ثم رحب الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة شباب بالإيبارشية البطريركية، بجميع الحاضرين، من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والشباب والشابات المشاركين.

كلمة عن آدم وحياته

وألقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كلمة مبحرًا مع آدم في مذكراته، التي بدأت بلقاء مع الله، هذا اللقاء الذي جعل من آدم، إنسانًا جديدًا على صورته ومثاله.

واختتم اللقاء بزياح القربان المقدس، وتلاوة صلاة الزياح، رافعين معها الشباب أحلامهم، وأفكارهم، والعقبات، والصعوبات، التي تعترضهم في حياتهم، طالبين من الله عيونًا منفتحة على لقاء، يجعلهم فيه إنسانًا جديدًا كآدم.

وفي الختام، توجه الشباب إلى فقرة الألعاب التنشيطية مع فريق "CST"، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الألعاب الهادفة، التي تساعد الشباب على الوصول إلى معنى أعمق للكلمة.

في سياق آخر ، توالت احتفالات الأسرة الكومبونيانية بمصر، بعيد شفيعها، ومؤسسها، القديس دانيال كومبوني، حيث ترأس الذبيحة الإلهية الأب دييجو، الرئيس الاقليمي للرهبنة الكومبونيانية بمصر والسودان، وذلك بكنيسة القديس يوسف، بالزمالك.

شارك في الاحتفال عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، من مختلف الأديرة القاهرة، وخارجها، كما شارك أيضًا كورال الإخوة السودانيين، والإرييتريين، بالإضافة إلى جمع غفير من أبناء الكنيسة، يتقدمهم سفير مالطة بالقاهرة، بجانب الأخوات الراهبات الكومبونيانيات، والأصدقاء، والمحبين.

وتبقى كلمات القديس كومبوني الخالدة بأحرف من نور "خلاص إفريقيا بالأفريقين"، "أنا أموت والرسالة تبقى وتدوم"، كما توالت الاحتفالات في مختلف الكنائس الكومبونيانية بمصر: السكاكيني، وسط البلد، حلوان، الكيلو أربعة ونصف، وأسوان، وسط مشاركة كبيرة من أبناء الكنيسة.

