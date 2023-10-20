الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر العراقي: تجهيز 32 طن مساعدات غذائية لإرسالها إلى غزة

الهلال الأحمر العراقي
الهلال الأحمر العراقي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن تجهيز 32 طنًا من المواد الغذائية بالتعاون مع الحكومة العراقية لإرسالها جوًا إلى فلسطين.

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تجهيز دفعة مساعدات غذائية 

وقالت الجمعية في بيانٍ لها اليوم الجمعة، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن الهلال الأحمر العراقي جهز دفعة من المساعدات الغذائية تبلغ 32 طنًا بغية إرسالها جوًا عن طريق الطائرات العراقية إلى الشعب الفلسطيني"، مضيفة أن هذه الحملة تتم تحت عنوان (فزعة عراقية للأقصى).

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وأوضحت أنه نتيجة للأحداث الدامية التي تشهدها غزة واستجابة لنداء الإغاثة الذي تقدم به الهلال الأحمر الفلسطيني قررت جمعية الهلال الأحمر العراقي تقديم تبرعات مالية وعينية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني

فيما نظمت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم الجمعة وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني في وسط العاصمة العراقية بغداد، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

وأكد الصحفيون - وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرين استهداف المدنيين العزل وطواقم الدفاع المدني والصحفيين والإعلاميين من قبل جيش الاحتلال.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، قد أعلنت ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لليوم الثانى عشر على التوالى إلى 3478 شهيدًا و12065 إصابة بجراح مختلفة.

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