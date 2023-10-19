الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول إسرائيلى: تلقينا الضوء الأخضر لبدء الاجتياح البرى لقطاع غزة

غزة
غزة

قال مسئول إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن القوات حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية للتحرك برًا واجتياح قطاع غزة، بحسب قناة "ABC" الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن العملية البرية في غزة باتت جاهزة للتنفيذ.

إيهود باراك يحذّر من الاجتياح البري

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن تشن إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة خلال أيام.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" نيوز، حذر "باراك" القوات الإسرائيلية من التسرع في اتخاذ قرار الاجتياح البري لقطاع غزة.

باراك: الاجتياح البري لا مفر منه

وتابع: "التطور الأكثر ترجيحًا، هو أنه خلال أيام قليلة ستدخل قوة أكبر بكثير إلى قطاع غزة. واعترف بمدى صعوبة الغزو البري بالنسبة للقوات الإسرائيلية".

كان باراك وزيرًا للدفاع الإسرائيلي خلال أكبر توغل بري في قطاع غزة في عام 2009، بعد أن خدم كقائد للقوات الخاصة، والقائد الأعلى لقوات الدفاع الإسرائيلية، ثم رئيسًا للوزراء مرة واحدة ووزيرًا للدفاع مرتين، بحسب الجارديان.

وقال إن أي عملية برية يجب أن تتبع القانون الدولي، لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن هناك بالفعل العديد من المواطنين قتلوا، وربما سيكون هناك المزيد.

قوات الاحتلال غزة الحكومة الاسرائيلية وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الاجتياح البري رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك

مواد متعلقة

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

جمال شقرة: الإخوان أرهقوا كُتّاب التاريخ لكثرة أكاذيبهم ووالد حسن البنا أول من دعا للعنف فى مقال بمجلة «النذير»

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

أسامة أبو طالب

شعب محتل ومقاومة ترفض الاحتلال

نوال مصطفى

الانفجار الفلسطينى لن يكون الأخير طالما استمرت جرائم الاحتلال

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى