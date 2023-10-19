مسئول إسرائيلى: تلقينا الضوء الأخضر لبدء الاجتياح البرى لقطاع غزة

قال مسئول إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن القوات حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية للتحرك برًا واجتياح قطاع غزة، بحسب قناة "ABC" الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن العملية البرية في غزة باتت جاهزة للتنفيذ.

إيهود باراك يحذّر من الاجتياح البري

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن تشن إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة خلال أيام.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" نيوز، حذر "باراك" القوات الإسرائيلية من التسرع في اتخاذ قرار الاجتياح البري لقطاع غزة.

باراك: الاجتياح البري لا مفر منه

وتابع: "التطور الأكثر ترجيحًا، هو أنه خلال أيام قليلة ستدخل قوة أكبر بكثير إلى قطاع غزة. واعترف بمدى صعوبة الغزو البري بالنسبة للقوات الإسرائيلية".

كان باراك وزيرًا للدفاع الإسرائيلي خلال أكبر توغل بري في قطاع غزة في عام 2009، بعد أن خدم كقائد للقوات الخاصة، والقائد الأعلى لقوات الدفاع الإسرائيلية، ثم رئيسًا للوزراء مرة واحدة ووزيرًا للدفاع مرتين، بحسب الجارديان.

وقال إن أي عملية برية يجب أن تتبع القانون الدولي، لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن هناك بالفعل العديد من المواطنين قتلوا، وربما سيكون هناك المزيد.