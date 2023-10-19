الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسيرة لطلاب جامعة العاشر من رمضان لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

جامعة العاشر من رمضان
جامعة العاشر من رمضان

نظّم طلاب جامعة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، مسيرة لدعم القضية الفلسطينية وإعلان رفض عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع القصف والعنف المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وردد طلاب جامعة العاشر من رمضان، خلال مسيرتهم الداعمة للقضية الفلسطينية، هتافات تعاطفًا مع أهالي غزة خاصة عقب جرائم العدوان الإسرائيلي مرددين: "يا غزة مش ناسيين واحنا معاكي ليوم الدين.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية.. يسقط يسقط الاحتلال".

ورفع متظاهرو جامعة العاشر من رمضان، الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

دعم القضية الفلسطينية

وخرج مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفضه تهجير أهالي غزة، كما رفض تصفية القضية على حساب سيناء.

وندد المصريون بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي حدثت داخل مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.

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