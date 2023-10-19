الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. محافظ جنوب سيناء يستقبل أسرة الشهيد "محمود ناجي العواد"

أسرة الشهيد محمود
أسرة الشهيد محمود ناجي العواد مع محافظ جنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، أسرة الشهيد محمود ناجي العواد، بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد.

وحرص المحافظ خلال اللقاء على الاطمئنان على أوضاعهم، ومعرفة أية طلبات لهم لتلبيتها، في إطار حرصه وتواصله الدائم بأسر الشهداء ورعايتهم تكريمًا لتضحيات أبنائهم الغالية للحفاظ على الوطن الغالي.

أسرة الشهيد محمود ناجي العواد

وقدمت الأسرة التحية والتقدير والاحترام لمحافظ جنوب سيناء لحرصه المستمر على لقائهم ودوام السؤال والاطمئنان عن أحوالهم.

إطلاق اسم الشهيد على مدرسته 

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد أطلق اسم الشهيد محمود ناجي العواد، والذي استشهد في فبراير الماضي في العملية سيناء 2018، على مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بمدينة طور سيناء، في أبريل 2018.

كان ذلك بحضور أسرة الشهيد وابنتة الطفلة الصغيرة والنائب عطية موسى، ومحمد عقل، وكيل وزراة التربية والتعليم بجنوب سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة لأسرة الشهيد، «إنه باقي في قلوبنا جميعًا وحى يرزق عنده ربه، وإطلاق اسمه على مدرسته التي تخرج فيها أقل تقدير يقدم له، مهما قدمنا لكم لن نقدم لكم قطرة من دمه فهو دفع عمرة فدائًا لوطنه».

وأشاد المحافظ بطلاب فريق الرماية بالمدرسة، وذلك لتميزهم وانضباطهم ومهارتهم في الرماية، معلنًا أنه سيسعى جاهدًا لافتتاح مدرسة ثانوية عسكرية ثالثة في مدينة نويبع بجانب مدرستي طور سيناء، وراس سدر.

سيناء جنوب سيناء انتصارات أكتوبر الشهيد محمود ناجي العواد

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