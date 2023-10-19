الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: استخدام الدين أشعل الصراع فى القضية الفلسطينية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن استخدام الدين هو الذي أشعل الصراع في القضية الفلسطينية.

قضية دينية

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" على إذاعة "نغم إف أم": "بنيامين نتنياهو قال في عام 2018 إن إسرائيل هى وطن لليهود، لأنه كانت هناك اقتراحات أن تكون دولة واحدة وكل المواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية وتنتهي فلسطين".

وتابع: "الجهود العربية كلها تسير في اتجاه حل الدولتين، ونتنياهو قال لا إسرائيل وطن لليهود فقط ودولة دينية لا يوجد بها مكان لآخرين".

كما أكد أنه حدث نوع من التضليل الكبير جدًا والجماعات المتطرفة تعمل على تغذية أن القضية الفلسطينية قضية دينية، متابعًا: "جماعة الإخوان زمان كانوا يرسمون المسجد الأقصى وهو في الأساس راسم مسجد قبة الصخرة ويتعاملون كأنهم وكلاء القضية الفلسطينية والأقصى، وأن الحكام مقصرون وباعوا القدس".

القضية الفلسطينية محمد الباز إسرائيل فلسطين غزة مش حسبة برمة بنيامين نتنياهو

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