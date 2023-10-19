نائب محافظ الجيزة تتفقد المراكز التكنولوجية لأحياء إمبابة والمنيرة الغربية

واصلت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، أعمالها في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لما لها من أهمية في تبسيط إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات.

وقامت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية باحياء إمبابة والمنيرة الغربية للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم في الحصول على خدماتهم ومعاملاتهم الحكومية المتنوعة في سهولة ويسر.

وحرصت نائب محافظ الجيزة خلال جولتها بعقد لقاء مع العاملين بالمراكز التكنولوجية للاستماع إليهم وبحث أبرز المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها، مؤكدًا استمرار تدريب ورفع كفاءة العاملين للنهوض بمستوى للخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت نائب المحافظ، إلى دور وأهمية المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن من خلال تنفيذ مشروع تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

نائب محافظ الجيزة خلال اجتماعها

نائب محافظ الجيزة خلال اجتماعها

نائب محافظ الجيزة خلال اجتماعها