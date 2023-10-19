الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الإصلاح والنهضة": الرئيس السيسى يدرك مخطط إسرائيل.. ونؤيده فى أى قرارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يؤيد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقف خلف الدولة المصرية فيما تراه مناسبًا لحفظ الأمن القومي المصري.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترانيوز" أن الدولة المصرية واعية لمخططات تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء منذ سنوات ماضية، وهو في الحقيقة تصفية للقضية الفلسطينية وضياع لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد، ودفع مصر بصراع مباشر مع إسرائيل. 

مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وأوضح أن الدولة المصرية التزمت باتفاقية السلام، لكن  إسرائيل لديها إصرار على ممارسات عفا عليها الزمن، وكان الرئيس السيسي خلال كلمته أمس واضحًا وحازمًا في مسألة حفظ الأمن القومي المصري ولا تفريط في القضية الفلسطينية. 

رئيس حزب الإصلاح والنهضة لأمن القومي المصري تهجير الفلسطنيين سيناء الدولة المصرية

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