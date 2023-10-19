مراسلة "القاهرة الإخبارية": حشود عسكرية لجيش الاحتلال تنتظر قرار للدخول البرى لغزة

أوضحت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل بعض المؤشرات التي ذكرت من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بأن هناك احتمالا بأن تقدم إسرائيل في الساعات المقبلة على عملية عسكرية برية، قائلة: “إن هذا ما نوهت به الحكومة الإسرائيلية منذ اليوم الأول للحرب، بالدخول العسكري البري إلى قطاع غزة".

وأضافت دانا أبوشمسية، خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة الإخبارية" أن بعض التصريحات الجديدة عن بايدن التي حذّر فيها إسرائيل من الدخول في مواجهة عسكرية برية، حيث تفتح المجال لجبهات أخرى تتمثل فى لبنان وسوريا وما يليها من دخول إيران في هذه الحرب، ويجب ألا تأخذ هذه دائرة العنف في الشرق الأوسط ما يضطر الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في هذه الحرب.

زيارة بايدن لإسرائيل

وأوضحت أنه بعد انتهاء هذه الزيارة السريعة لبايدن وهي الأولى في عهد نتنياهو، كأن إسرائيل أخذت الضوء الأخضر لإتمام المرحلة الثانية التي كان قد لوّح بها الجيش الإسرائيلي قبل يومين، وتحدث بأنه قد انتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وبأن المرحلة الأولى كانت قد انتهت في هذا الفصل الجوي الكثيف المتواصل على أهالينا في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن حشود عسكرية لجيش الاحتلال تنتظر قرار القيادة السياسية للدخول البري لغزة.