وزير فلسطينى سابق: بايدن أعطى موافقته ودعمه للاحتلال الإسرائيلى وزيارته لم توقف العنف

قال الدكتور سفيان أبوزايدة، ويزر فلسطيني سابق، إن القصف والقتل والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف من قبل أن يأتي الرئيس الأمريكي جو بادين وخلال وجوده وبعد أن غادر الأراضي المحتلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تأثير لتلك الزيارة من حيث حجم العنف يوميًا.

وأضاف أبوزايدة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس الأمريكي شارك في غرفة الحرب الإسرائيلية وأقرّ الخطط، وناقش مع الإحتلال الإسرائيلي كافة الخطط العسكرية وأعطى موافقته ودعمه اللا محدود واللا مشروط وفتح بوابات الخزائن والأسلحة الأمريكية؛ لكي تواصل عملياتها العسكرية وعدوانها وحربها التي تمارسها ضد الفلسطينيين.

وأكد، أنه لا يوجد أي أفق، فالحديث كان عن إدخال مساعدات محدودة، على أن تصل هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة وفقط تكون في الجنوب على اعتبار أن الحرب وكأنها في الشمال أما الجنوب فليس فيه حرب، مؤكدًا أن هذه هي الشروط الإسرائيلية.