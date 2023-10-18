تنكيس الأعلام بأسوان حدادًا على أرواح ضحايا الشعب الفلسطينى الشقيق

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية، بالإضافة إلى المدارس، وإلغاء أى احتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

إلغاء جميع الفعاليات والاحتفالات

وأوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بالتوازى مع ذلك فقد تم أيضًا إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتى يشهدها الآلاف من السائحين مطلع الأسبوع المقبل تضامنًا مع هذه الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة.