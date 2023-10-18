الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف في مظاهرات حاشدة لدعم الرئيس السيسي في دعمه للقضية الفلسطينية

مظاهرات حاشدة في
مظاهرات حاشدة في بورسعيد

نظم الآلاف من المواطنين في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في مسيرات حاشدة لدعم الأشقاء في فلسطين وإعلان دعمهم لأصحاب الأرض والقضية الفلسطينية منددين بالقصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي استهدف المدنيين العزل بمستشفى المعمداني.

مظاهرات حاشدة في بورسعيد 

وشارك في التظاهرات التي جابت الكثير من الشوارع وأحياء محافظة بورسعيد، المواطنون من مختلف المراحل العمرية والمئات من طلاب المدارس الذين حرصوا على المشاركة فيها.

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلًا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعن دفع الفلسطينيين والنزوح القسري، قال الرئيس: "فكرة النزوح وتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة إنه هيحدث أمر مماثل هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي فكرة الدولة الفلسطينية اللى بنتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود، وبالتالي بحذر من خطورة هذا الأمر.

مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات حاشدة في بورسعيد
مظاهرات المواطنون من مختلف المراحل العمرية والمئات من طلاب المدارس الذين حرصوا على المشاركة فيها فلسطين بورسعيد دعم

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