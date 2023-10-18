الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود مسلم: تضامن شعبي كبير لتصريحات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

محمود مسلم
محمود مسلم

قال محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ إن التضامن الشعبي بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية كبير جدًا.

وأضاف مسلم في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن رهان الرئيس السيسي على وعي الشعب المصري واضح جدًا وهناك تضامن كبير من كافة الهيئات والنقابات والمواطنين مع ما طرحه الرئيس اليوم.

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن إلى أن الرئيس السيسي طرح اليوم رؤية كبيرة وعميقة حيث تحدث عن الماضي والحاضر وأخطار المستقبل.

محمود مسلم: الرئيس السيسي أدان بشدة قصف المستشفى المعمداني واستهداف المدنيين

وتابع: "الرئيس السيسي تحدث عما قدمته مصر للقضية الفلسطينية وأيضًا تحدث عما يحدث من اعتداء وإدانة بالغة القسوة لما حدث أمس في المستشفى المعمداني، وأيضًا تحدث عن المستقبل وإذا ما فكر أحد في إنهاء القضية الفلسطينية سواء بتهجير الناس إلى سيناء فهذا يعني انتهاء عملية السلام وعودة الحرب بين مصر وإسرائيل وأيضًا انتهاء القضية الفلسطينية".

وأكد مسلم أن الرئيس السيسي عبّر اليوم كعادته بكل صراحة أمام الشعب المصري والمستشار الألماني وأدان بشدة ما حدث أمس وأدان أيضًا التجاوز والقصف ضد المدنيين والأبرياء.

السيسي الرئيس السيسي محمود مسلم القضية الفلسطينية فلسطين اكسترا نيوز المستشفى المعمداني قصف المستشفى المعمداني

مواد متعلقة

أسيوط تدعم غزة.. مرددة "لا للتهجير" وتفويض الرئيس السيسي للتدخل في حل القضية

قيادي بـ"مستقبل وطن": نؤيد موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية

مواطنو الغربية: فخورون بتصريحات الرئيس السيسى حول الدولة المصرية والرؤية السياسية الواضحة

الأكثر قراءة

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

قيادي بـ"حماس" يفضح المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتهجير نصف سكان قطاع غزة

بايدن: اتفاق مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية!

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسى إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين