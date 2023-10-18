محمود مسلم: تضامن شعبي كبير لتصريحات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

قال محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ إن التضامن الشعبي بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية كبير جدًا.

وأضاف مسلم في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن رهان الرئيس السيسي على وعي الشعب المصري واضح جدًا وهناك تضامن كبير من كافة الهيئات والنقابات والمواطنين مع ما طرحه الرئيس اليوم.

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن إلى أن الرئيس السيسي طرح اليوم رؤية كبيرة وعميقة حيث تحدث عن الماضي والحاضر وأخطار المستقبل.

محمود مسلم: الرئيس السيسي أدان بشدة قصف المستشفى المعمداني واستهداف المدنيين

وتابع: "الرئيس السيسي تحدث عما قدمته مصر للقضية الفلسطينية وأيضًا تحدث عما يحدث من اعتداء وإدانة بالغة القسوة لما حدث أمس في المستشفى المعمداني، وأيضًا تحدث عن المستقبل وإذا ما فكر أحد في إنهاء القضية الفلسطينية سواء بتهجير الناس إلى سيناء فهذا يعني انتهاء عملية السلام وعودة الحرب بين مصر وإسرائيل وأيضًا انتهاء القضية الفلسطينية".

وأكد مسلم أن الرئيس السيسي عبّر اليوم كعادته بكل صراحة أمام الشعب المصري والمستشار الألماني وأدان بشدة ما حدث أمس وأدان أيضًا التجاوز والقصف ضد المدنيين والأبرياء.