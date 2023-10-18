الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: الحرب ستكون طويلة.. ولو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تعليقه حول مسؤولية "الطرف الآخر" عن قصف مستشفى بغزة، اعتمد على تقرير للبنتاجون، مشيرًا إلى أن الحرب في اسرائيل ستكون طويلة. 

وأضاف  “بايدن”: لو لم يكن هناك إسرائيل لاخترعنا إسرائيل.

وتابع الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارته لإسرائيل، أن الحرب ستكون طويلة، معتبرا أن أمن وسلامة اليهود حول العالم مرتبط بإسرائيل.. وهذا الأمر يدفعني إلى الإعجاب بهذا البلد".

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات 

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برلماني: قصف مستشفى المعمداني في غزة إجرام إسرائيلي متعمد

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها اتخذت إجراءات يوم الأربعاء لمحاولة وقف تدفق الإيرادات إلى حماس من خلال فرض عقوبات على 10 أشخاص مرتبطين بـ “حماس”.

وأضاف البيان “سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحرمان حماس من القدرة على جمع واستخدام الأموال لتنفيذ الفظائع وترويع شعب إسرائيل. 

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في تصريحات لها، إن ذلك يشمل فرض عقوبات والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لتتبع وتجميد ومصادرة أي أصول مرتبطة بحماس في ولاياتهم القضائية.

وتستهدف العقوبات الجديدة “ 6 أفراد مرتبطين بالمحفظة الاستثمارية السرية لحماس، واثنين من كبار مسؤولي حماس، وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة ومشغلها”، وفقًا لوزارة الخزانة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة: "ما نفعله اليوم هو أننا نمنعهم من الوصول إلى أموالهم". "إن الحرب تكلف المال، وبشكل أساسي، من خلال التأكد من أن هذه الشبكات والممولين ليس لديهم القدرة على إعطاء تلك الأموال لحماس، فإن ذلك يعني أن لديهم موارد أقل لدفع رواتب مقاتليهم، وشراء الأسلحة، ودعم عملياتهم المزعزعة للاستقرار". 

وقال المسؤول: «اعتبارًا من اليوم، سيتم حرمانهم من تلك الأصول في النظام المالي الأمريكي».

الرئيس الامريكي إسرائيل اليهود حول العالم غزة بايدن

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