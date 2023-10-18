الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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سياسي

محمد سعد عبدالحفيظ: الشعب المصرى مدد للشعب الفلسطينى المقاوم البطل

محمد سعد عبدالحفيظ
محمد سعد عبدالحفيظ

وجه محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، التحية للمقاومة المسلحة الفلسطينية التي حافظت على شرف الأمة العربية، مؤكدا أن الشعب المصري مدد للشعب الفلسطيني المقاوم البطل، وإذا سمح للمصريين بالتطوع لحمل السلاح في وجه هذا العدو المتغطرس ستجد الملايين يحملون السلاح.

وأضاف عبدالحفيظ، أن المقاومة الفلسطينية تدافع عن الأمن القومي المصري أيضًا، فلولاها لتمددت إسرائيل وعربدت في المنطقة أكثر وأكثر، موضحا أن الشعب المصري والدولة المصرية يرفضان تهجير الفلسطينيين لسيناء أو أي مكان آخر، وندعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

تظل القضية الفلسطينية قائمة لحين حصول الفلسطينيين على حقوقهم

وتابع: "حريصون على أن تظل القضية الفلسطينية قائمة لحين حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وإلى أن تسترد الدولة الفلسطينية كاملة من النهر إلى البحر".

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين تحظر التطبيع مع العدو الإسرائيلي، مطالبا الأنظمة العربية التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل الفترة الماضية، أن تعلن تجميد هذه الاتفاقيات إن لم يكن إلغاؤها، أمام جرائم العدو المحتل، داعيا تلك الأنظمة باتخاذ إجراءات عملية على الأرض وكفانا شجب وإدانة، وإسرائيل تتمدد والغرب انحاز إليها انحيازا سافرا.

وكشف السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، عن أن إسرائيل قصفت البنية التحتية في غزة من طرق ومحطات ووصل بهم الحال إلى قصف المستشفيات والمواقع التي تحولت إلى ملاجئ.

وأضاف: تتم ملاحقة الأطقم الطبية وتدمير سيارات الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين والعاملين في المنظمات الدولية وقصف مخازن الأونروا في غزة حتى لا تقدم أطعمة وبطاطين لأهالي غزة.

وأكمل: يتم قصف المدارس والأماكن التي يلجأ إليها المواطنون، وطلبت من أهالي شمال القطاع بالإخلاء والتوجه نحو الجنوب.

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