الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يفوض الرئيس السيسي لاتخاذ كل إجراءات حفظ الأمن القومي

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

أعلن حزب المصريين الأحرار، عن تفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة داخليًا وخارجيًا لحفظ استقرار الأمن القومي وسلامة أراضينا، حتى لو استدعى الأمر للنزول للشارع بالملايين في ميادين المحروسة تعبيرًا عن موقفهم المؤيد للدولة المصرية من قرارات.

وأكد الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، بجميع المستويات التنظيمية، المكتب السياسي والهيئة العليا وقواعده الشعبي،ة تأييد موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء المصرية.

وقال الحزب، في بيان صحفى - اليوم الأربعاء: “إن الدولة المصرية قوية ذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ علي أراضيها، وإذ نؤكد أن جموع المصريين الذين خرجوا لتفويض الرئيس مسبقا لن يتوانى برهة واحدة في الاصطفاف مجددا مع القيادة السياسية حفاظًا علي مقدرات الوطن واستقراره الراسخ”.

وأضاف الحزب أن الجهود المخلصة من الدولة المصرية قيادة وحكومة لحل الأزمة المتصاعدة حاليًا في فلسطين وفك قيود الحصار المطبق علي قطاع غزة، غايته استئناف عملية السلام والتوافق علي فتح آفاق لتسوية القضية الفلسطينية الرامية للسلام والاستقرار.

عدم استقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط يمثل انعكاسات خطيرة

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن عدم استقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط يمثل انعكاسات خطيرة وبالغة علي العالم أجمع ويثير قلاقل قد تمتد آثارها للجميع دون استثناء؛ وشدد حزب المصريين الأحرار أن مصر كانت نموذجًا يحتذى بها في احترام اتفاقيات السلام دأبت  حرصا علي تنفيذه وبات لزامًا علي المجتمع الدولي والجانب الإسرائيلي الحفاظ عليه من التلاشي في ضوء إصرار تصفية القضية الفلسطينية بهدف التهجير ونقل النيران إلي سيناء وهو درُب من الخيال ولن يحدث مطلقًا.

القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة أرض سيناء القضية الفلسطينية

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