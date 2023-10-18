"الإصلاح والنهضة" يعلن تأييده الكامل لأي خطوة ستتخذها الدولة المصرية

ثمن حزب الإصلاح والنهضة الموقف التاريخي الذي تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالضغوط الدولية التي تدعو إلى تهجير الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة من تلك الأطراف تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد.

الحزب يدعم قرارات الدولة المصرية في كافة السيناريوهات

وأعلن الحزب عن تأييده الكامل لأي خطوة ستتخذها الدولة المصرية مهما كان الثمن، فإن الأمن القومي المصري ليس مثارا للمناقشة ولا أمرًا يمكن التهاون فيه، وأن الحزب يدعم قرارات الدولة المصرية في كافة السيناريوهات التي تراها القيادة السياسية للتعامل مع تلك القضية، وذلك تفويضًا مباشرًا ومفتوحًا من حزب الإصلاح والنهضة للدولة المصرية باتخاذ اللازم ودعمًا لا مشروطًا لكافة الخطوات التي ترتأيها الدولة المصرية.