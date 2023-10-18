الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس تضمنت 3 رسائل حاسمة أبرزها دعم القضية الفلسطينية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم جاءت فى توقيت مهم للغاية، واصفا: "حديث الرئيس جاء حاسمًا، رادعا، قويا وقطع الطريق على كل المحاولات التى تستهدف استدراج الدولة المصرية فى الأزمة أو النيل من السيادة المصرية".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن حديث الرئيس تطرق إلى ثلاثة موضوعات هامة، وهى عدم المساس بالسيادة المصرية، وأنها خط أحمر، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجيى، وهو نهج الدولة المصرية منذا اتفاقية السلام إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية".

دعم مصر للقضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كل الأصعدة

وأشار الدكتور السعيد غنيم إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطرق خلال حديثه على دعم مصر للقضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كافة الأصعدة، مؤكدا ان موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسرى للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضيه الفلسيطينية على حساب دول الجوار، مشيدا بموقف الدولة المصرية بما تقدمه من مساعدات إنسانية لأهل القطاع وأننا جاهزون فور للسماح بفتح المعابر، وهو موقف يؤكد التزام مصر شعبا وحكومة بمساندة الشعب الفلسطينى ضد الاعتداء الغاشم على أرضه.

وكان قد تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تهجير المدنيين الفلسطنيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فسترون ملايين من المصريين يخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".

وتابع أن "الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنيين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".

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