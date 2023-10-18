الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صبور يثمن إلغاء القمة الرباعية.. ويؤكد: إسرائيل تنتهك القانون الدولي

أحمد صبور
أحمد صبور

أدان المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، لقصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء أمس، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي والشرعية الدولية والقيم الإنسانية، مثمنا موقف مصر بالانسحاب من من القمة الرباعية التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراضا على استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين.

وشدد صبور على أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية من أجل وقف استهداف المدنيين، وتبنى الرؤية المصرية بشأن إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، من خلال تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى وجود مخطط إسرائيلي بتهجير سكان غزة إلى سيناء ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية وإضافة أراضي جديدة إلى الأراضي المحتلة، وهو الأمر الذي أعلنت مصر رفضه تماما، وأنها لن تقبل المساس بالأمن القومي المصري واعتباره خط أحمر لا مساس به.

مصر لديها موقف ثابت لا يتغير من القضية الفلسطينية

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر لديها موقف ثابت لا يتغير من القضية الفلسطينية باعتبارها واحدة من أولويات الدولة المصرية، فمصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على توفير الحماية اللازمة له في مواجهة الممارسات الاستفزازية والاعتداءات الغاشمة لجيش الاحتلال، داعيا المجتمع الدولى بالتكاتف والعمل على دفع قوات الاحتلال لوقف الاستهداف العسكري للمدنيين، والالتزام بالتهدئة، وعدم استهداف المدنيين.

وأشار النائب أحمد صبور إلى ضرورة الضغط من المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية في العالم من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تحوم مخاوف في غزة من خروج المستشفيات عن الخدمة، بعد فقدان مصادر الطاقة الكهربائية بسبب نفاذ الوقود، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والصحية والسلع الغذائية.

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