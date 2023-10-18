الخشت يشيد بدور القوات المسلحة فى رعاية أسر شهدائها ومصابى العمليات الحربية

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، بمشاركة عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة، وذلك في إطار استمرار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر ومرور 50 عامًا على انتصارات الحرب المجيدة.

وخلال الزيارة، استمع وفد الجامعة إلى تعريف شامل حول تاريخ تأسيس الجمعية، وأهدافها، وأنشطتها المختلفة، والخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية التي تقدمها لمصابي العمليات وأسر الشهداء وأعضائها، كما تضمنت الزيارة جولة لمركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومصنع الأجهزة التعويضية، ومركز الغسيل الكلوي، ودار متحدي الإعاقة من البنين والبنات، إلى جانب التعرف على الأعمال الفنية والمنحوتات التي يصنعها المحاربون.

وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن الجامعة حرصت على تنظيم تلك الزيارة ضمن احتفالها بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة، لغرس روح الولاء والانتماء لدي طلابها، ونشر الوعي بينهم حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، مشيدًا بحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرًا لما قدموه من تضحيات سطروا بها أسماءهم بأحرف من نور في سجلات حب الوطن.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد سامي عبدالصادق بالدور المحوري للجمعية وما تقدمه من خدمات ورعاية متميزة لأعضائها، مشيرًا إلى أن الأعمال البطولية التي قدمها مصابو العمليات الحربية تمثل مصدر فخر وملحمة وطنية متواصلة تقدمها القوات المسلحة وأبناؤها دفاعًا عن الوطن.

كما أعرب الأساتذة والطلاب عن سعادتهم بتلك الزيارة وشعورهم بالفخر والاعتزاز لما تقدمه القوات المسلحة لأُسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وقد شارك في الزيارة؛ الدكتورة نادية زخاري إسكندر، وزيرة التعليم العالي الأسبق، ووكلاء خدمة المجتمع بكليات التمريض، والعلوم، والتربية للطفولة المبكرة، والآثار، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وطب الأسنان، والنانو تكنولوجي، والعلاج الطبيعي.