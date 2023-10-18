بتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين.. إلغاء القمة الرباعية بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة

أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية، التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية "عمان"، غدًا الأربعاء، بحضور الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وأصاف متحدث الخارجية، في بيان، منذ قليل، أن إلغاء القمة الرباعية جاء على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة المحاصر، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.