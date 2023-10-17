مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى

أدانت مصر بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة المحاصر.

وأسفر القصف الإسرائيلي للمستشفى عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

مطالبة إسرائيل بوقف فوري لسياسة العقاب الجماعي

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، منذ قليل، اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح البري لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.