الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى: أمريكا ستدخل الحرب فى هذه الحالة

غزة
غزة

هدد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء، بتدخل الولايات المتحدة في حال وجه من وصفهم بـ"الأعداء" ضربات لإسرائيل، وذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال هنجبي: "إذا تدخل أعداؤنا ووجهوا ضربات على خلفية الحرب على غزة، فإن الولايات المتحدة ستتدخل".

ولم يوضح هنجبي ما يقصده من عبارة "التدخل الأمريكي"، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية قوله: "نحن مستعدون لكل شيء، لكن في هذه اللحظة نريد منع تشكل جبهة قتال أخرى".

وأضاف: "نحن مستعدون لمواجهة حزب الله على الحدود الشمالية إذا صعد الحرب".

وتزداد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يتبادل جيش الاحتلال وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق الصواريخ والقذائف منذ أيام.

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال المتمركزين في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة، وتحقيق "إصابات مؤكدة".

كما أعلنت استهداف آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة، ونقطة تمركز عسكرية إسرائيلية مقابل بلدة راميا، بالصواريخ الموجهة، وأوقع "عددا من القتلى والمصابين".

وفي المقابل، قتل أربعة أفراد تابعين لحزب الله في المواجهات مع قوات الاحتلال، كما تضرر مركز أمني تابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بلدة رامية، بسبب قصف إسرائيلي.

مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي الولايات المتحدة غزة قطاع غزة

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