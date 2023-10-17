حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعلن وسائل التواصل معها

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وسائط التواصل الرسميّة معها؛ حرصًا منها على استمرار الحوار مع جميع أطياف الشعب المصري من خلال الموقع الرسمي| https://abdelfattahelsisi.org/، إضافة للصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك" أو من خلال:

- البريد الإلكتروني| [email protected]

- رقم التواصل [واتساب] مع وسائل الإعلام| 01113199231

- رقم التواصل [واتساب] مع الكيانات والجهات والأحزاب| 01022858820

- رقم التواصل [واتساب] السفارات والجهات الاجنبية| 01093576357

- كما يمكنكم أيضًا الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي| https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join/