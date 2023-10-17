الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: الشعب المصري يقف بقوة بجانب أشقائه في قطاع غزة

الكاتب الصحفي جميل
الكاتب الصحفي جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الدور المصري هو الأهم على مستوى العالم في حل القضية الفلسطينية، حيث أصبحت مصر هي الدولة المحورية التي ينظر إليها العالم حاليًا من أجل حل القضية.

وأضاف “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك اتصالات مكثفة من قبل زعماء العالم بالرئيس السيسي حيث تنعقد السبت المقبل قمة للسلام في القاهرة، لافتًا إلى أن هذا بجانب العمل الأهلي المصري من أجل دعم الأشقاء في غزة.

الشعب المصري يقف بقوة بجانب أشقائه في قطاع غزة


وأكد الكاتب الصحفي أن الشعب المصري يقف بقوة بجانب أشقائه في قطاع غزة جراء عمليات القصف والقتل المستمرة التي تنفذها الآلة العسكرية الإسرائيلية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مصر المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني.

 

الدور المصري مصر قمة للسلام السبت المقبل قطاع غزة

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