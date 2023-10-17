أستاذ زراعة: يؤكد عدم  نقص في أي سلعة غذائية خلال الفترة الماضية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن قطاع الزراعة شهد طفرة نوعية، حيث ظهر ذلك من خلال عدم حدوث نقص في أي سلعة غذائية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هذا لم يحدث من فراغ وأن هناك خطة من قبل الدولة وإرادة سياسية قوية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر.

المشروعات الزراعية وفرت الكثير من فرص العمل للشباب



وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الزراعة شهد مشروعات عملاقة جاء على رأسها الدلتا الجديدة وإعادة إحياء توشكى، حيث تم استصلاح مساحات هائلة من الأراضي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات وفرت الكثير من فرص العمل للشباب.



ولفت أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة إلى أن المشروعات الزراعية استخدم فيها أحدث التقنيات والأساليب للحصول على أعلى إنتاجية من الفدان، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات تحديث الري واستخدامها بدلًا من الري بالغمر.