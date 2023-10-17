الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع ملابس جديدة على 450 أسرة أولى بالرعاية في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450  أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرى كفور بلشاى، وكفر القصار، وكفر الشيخ على، وعزبة كازولة بمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح، أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.

قافلة بيطرية مجانية بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة

وفى سياق متصل نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة" وفى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  245 حيوان،و2350 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلامة المعلومات مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية

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