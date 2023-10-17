الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: الفلسطينيون يتعرضون لإبادة جماعية ممنهجة

دياب اللوح
دياب اللوح

قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، معلقًا على الأوضاع الجارية في قطاع غزة، إن الفلسطينيين حاليًا يتعرضون لإبادة جماعية ممنهجة، وإن ما يحدث الآن للشعب الفلسطيني هو أمر غير إنساني وغير مقبول بكل المقاييس.

وأضاف اللوح، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الثلاثاء، أن هناك أحياء بأكملها قد تم هدمها، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الطبية وتدمير ما يزيد على 15 مركزًا صحيًا خلال الهجمات الإسرائيلية، منوهًا بأن عدد المستشفيات والوحدات الصحية ليس كافيًا لاستقبال كل المصابين والحالات التي تحتاج إلى رعاية فورية.

وأشار سفير فلسطين بالقاهرة إلى أن هناك مخططًا إسرائيليًا لتهجير أهالي قطاع غزة، وهو ما لا يمكن قبوله من خلال الحكومة أو الشعب الفلسطيني، موضحًا أن هناك تعنتًا إسرائيليًا فيما يخص السماح بدخول أي نوع من أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيواصل مقاومته

وشدد سفير فلسطين بالقاهرة على أن هناك دعمًا أمريكيًا وبريطانيًا لكل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من مجازر في حق الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، معقبًا: "الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيواصل مقاومته حتى تحقيق حقوقه المشروعة".

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