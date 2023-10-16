الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هشام عبدالعزيز لـ"صالون التنسيقية": انتخابات الرئاسة خطوة هامة لضمان استقرار الحياة السياسية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة بالغة الأهمية في مستقبل الحياة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تنظيم الدعاية الانتخابية».

وأضاف “عبد العزيز” أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت مجموعة من الضوابط منها احترام خصوصيات الغير، وأن تكون الدعاية نظيفة وشفافة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الممنوعات خلال الدعاية، منها “العنصرية” أو استخدام الشعارات الدينية، وكذلك الكتابة على المباني.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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تنسيقية الأحزاب: نقف على مسافة واحدة من المرشحين لرئاسة الجمهورية

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بدء صالون التنسيقية لمناقشة "تنظيم الدعاية الانتخابية" (فيديو)


وأوضح أن القانون حدد سقف الإنفاق في الدعاية حرصًا على تكافؤ الفرص. 


أدار الحوار خلال الصالون مصطفى كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الدكتور هشام عبدالعزيز الإصلاح والنهضة الانتخابات الرئاسية تنظيم الدعاية الانتخابية الضوابط

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