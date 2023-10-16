متطوعو قوافل التحالف الوطني لغزة: مستمرون في دعم الفلسطينيين حتى إزالة الغمة (فيديو)

تراصت شاحنات المساعدات المصرية والعربية أمام معبر رفح لإغاثة الفلسطينين، في ترجمة حقيقية لجملة "مسافة السكة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا.

وتنتظر الشاحنات، موافقة الجانب الإسرائيلي على توفير ممرات آمنة لدخول المساعدات لأهل غزة، بعدما حذر الجميع من وقوع كارثة إنسانية، بسبب نقص الماء والغذاء والكهرباء والمواد الطبية.

مصر حجر الزاوية وعمود الخايمة حاضرة في كل المشاهد والمعارك وبطل كل المواقف، هذا ما أكده بوضوح مشهد شاحنات المساعدات المصرية والعربية أمام معبر رفح لإغاثة الفلسطينين.

وأكد المشاركون في القافلة الأولى التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرارهم، في تقديم الدعم حتى إزالة الغمة عن أشقائنا في فلسطين.

وأوضحوا أن القافلة الأولى المتوجهة لإغاثة أهالينا في غزة، تتضمن مساعدات غذائية وعلاجية وملابس شتوية وبطاطين، وأدوات الإيواء، وهي عبارة عن 106 قاطرات، بها ألف طن مواد غذائية، 40 ألف بطانية، 80 خيمة، 46 ألف قطعة ملابس، 290 ألف علبة دواء.

وقالت عضو من مؤسسة حياة كريمة: "دعم فلسطين واجب وليس اختيار، كل مصري متضامن مع أهلنا في غزة وفلسطين"، مشيرة إلى أن حياة كريمة تشارك في القافلة الأولى بـ15تريلا مواد غذائية وملابس أطفال وأدوية.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي أكبر قافلة مساعدات لغزة تحت شعار "مسافة السكة لأهالينا في فلسطين".

كما توافدت الطائرات العربية من دول تونس وتركيا وقطر والإمارات، على مطار العريش، بعدما أعلنت مصر استقبال المساعدات لأهل غزة عبر مطار العريش.