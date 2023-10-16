الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر: حل الأزمة الاقتصادية الحالية وفقًا لخطة مدتها 3 سنوات

حازم عمر رئيس حزب
حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

استعرض  حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الشعب الجمهوري، رؤية  برنامجه الانتخابي بشأن الملف الاقتصادي، وينقسم لعدة سياسات منها، سياسية الإنتاج الزراعي والصناعي بصفة عامة، ورفع قدرات الموارد والاستخدام الأمثل لها وسياسة الثالثة، وخفض الهدر.

 

تخفيض الرسوم والضرائب على الدواء والغذاء

وحول رؤيته للتجارة، قال عمر خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأول، إن هناك رؤية حول ذلك الملف ومنها تقليل التضخم، مشيرًا إلى أن تضخم الغذاء هو ٧٠٪، وهو ما يتطلب وجود رؤية حول ذلك لتقليل تلك المعدلات. 

الارتقاء ببرامج الصحة والتعليم وحل مشكلة الديون

وأضاف أنه يتمثل في المعالجة الناجزة للأزمات الاقتصادية بحلول شاملة ومستدامة تتضمن إصلاح اقتصادي هيكلي، والارتقاء ببرامج الصحة والتعليم، وحل مشكلة الديون وتقليل الاستدانة، وحل أزمات الموازنة وتحقيق العدالة الضريبية.

وقال: حل الأزمة الاقتصادية الحالية وفقا لخطة مدتها ٣ سنوات، حيث تتضمن الرؤية كذلك تخفيض الرسوم والضرائب على الدواء والغذاء.

تقدم حازم عمر بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بتزكية ٤٦ نائبًا

وكان حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، قد تقدم الجمعة الماضي، الموافق ١٣ أكتوبر الجاري، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

حازم عمر المرشح الرئاسي برنامجه الانتخابي الملف الاقتصادي تقليل التضخم اصلاح اقتصادى

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