المرشح الرئاسى حازم عمر: "لدى برنامج انتخابى متكامل أعده خبراء ومتخصصون"

قال حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن برنامجه الانتخابي يتمحور حول خطوات متدرجة ومعمول بها ومدروسة جيدًا، تستهدف دعم الأحزاب وترسيخ الحياة الحزبية على رأسها، مؤكدًا أن الديمقراطية مسار وليست مجرد قرار لا بد من التجهيز له حتى نكون جاهزين لممارسته، مُشيرًا إلى أن الكثير من الدول التي حدث لها فراغ فى السلطة تفككت وانهارت.

وأضاف "عمر" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول لحملته الانتخابية، أن برنامجه يرسخ للعمل الحزبي، مُشيرًا إلى أن خوضه للانتخابات تجربة جديدة يعتمد فيها على تجنيب الرؤية الفردية والعمل وفقًا لرؤية حزبية.

حازم عمر: البرنامج الانتخابي شارك فى إعداده خبراء ومتخصصون

ولفت حازم عمر إلى أن برنامجه الانتخابي شارك فى إعداده خبراء ومتخصصون من أصحاب الخبرات المتراكمة، مما ساهم فى ثراء البرنامج، وسلطنا الضوء على مجموعة من المشاكل التي سنعمل على حلها إذا نجحنا.

وأضاف أنه من خلال رؤية الحملة للاستراتيجيات تم وضع البرنامج الانتخابي، مشددًا على ضرورة تكريس العمل الديمقراطي، فمن الوارد أن تكون هناك أخطاء ولكن يجب تجنبها، وآن الأوان لترسيخ الديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة، فالديمقراطية هي مسار وليست مجرد قرار.

وحول الرؤية الاقتصادية توجد سياسة الإنتاج الزراعي والصناعي بصفة عامة، والسياسة الثانية رفع قدرات الموارد والاستخدام الأمثل لها، والسياسة الثالثة خفض الهادر.

تقدم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الجمعة الماضي، الموافق 13 أكتوبر الجاري، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحضر حازم عمر، يرافقه أعضاء حملته الانتخابية وقيادات بحزب الشعب الجمهوري، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدم «عمر» إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه التي تضمنت تزكيات من أعضاء بمجلس النواب، وبلغ عددها 46 تزكية، بالإضافة إلى ما يزيد على 68 ألف نموذج تأييد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام بملء وتوقيع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وقدم تقرير الكشف الطبي والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح.