الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تطلق العدد الأحدث من مجلة الكرازة الناطق الرسمي باسمها

الكنيسة
الكنيسة

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطق الرسمي والنصف شهري لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

تفاصيل العدد

وتأتي صورة الغلاف من لقطات مصورة من صلوات تدشين قداسة البابا تواضروس الثانى لكنيسة العذراء والقديس يوسف الرامي بمنطقة كورفتو بميلانو المقر الجديد لإيبارشية ميلانو وذلك خلال رحلة قداسته الرعوية لميلانو وفينسيا الشهر الجارى.
ويذخر العدد بتغطية شاملة بالصور لكافة تفاصيل الزيارة.


وأما عن المقالات فحملت الافتتاحية شعار "مختارات حلوالكلام"، ثم يأتي مقال "الله وأجنحة النسور" لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية، ثم مقال "رؤية عملية للفضيلة"، لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية.

ومقال "خلفية الأيقونات لموضوعات العهد القديم "، لنيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

هذا وأذيعت،  كلمة للأب القس متى نبيل كاهن كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بمصر الجديدة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس الأحد الأول من شهر بابة، وموضوع إنجيله وهو "شفاء المفلوج" في إنجيل مرقس والأصحاح الثاني، وأشار إلى أن دور الكنيسة (أصدقاء المفلوج) هو إرشاد الخطاة إلى الطريق الحق بالمحبة والإيمان، "أَنَّهُ بِهذَا يُنَادَى لَكُمْ بِغُفْرَانِ الْخَطَايَا، وَبِهذَا يَتَبَرَّرُ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ.." (أع ١٣: ٣٨، ٣٩).

 

 

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