بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة السيدة العذراء بروما

زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء، بروما.

القداس الالهي

وترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي، حيث احتفل بمنح أسرار التنشئة لأحد أبناء الرعية، بالإضافة إلى منح درجة القارئ للشماس مايكل إميل، بناء على طلب من نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

شارك في الصلاة الأب الراعي، الأب ميخائيل رشدي، وجميع الآباء الدارسين بروما: الأب باسيليوس عبد المسيح، الأب موسى كامل، الأب فرنسيس حلمي، الأب ماركو ناجي، الأب جورج متى، الأب بطرس أنور، الأب ماجد مؤنس، الأب يوسف عبد النور اليسوعي، بالإضافة إلى الأب صالح كمال الكرملي.

شارك أيضًا مسؤولو جامعة الأوربانيانة، والأخوات الراهبات، حيث أكد الأب البطريرك في كلمة العظة أننا بالمعمودية، نصير أعضاءً في جسد المسيح.

وأشار غبطة البطريرك إلى سينودس الأساقفة للكنيسة الكاثوليكية، قائلًا: كل شخص معمد، مدعو أن يكون عضوًا فعالًا في المسيرة السينودسية.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي على هامش مشاركة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، في أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، بروما، برئاسة قداسة البابا فرنسيس.

ومن إيطاليا أيضا، انطلقت مساء أمس أعمال سيمينار أساقفة أوروبا برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور سكرتارية المجمع المقدس، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا.

يناقش السيمينار خلال جلساته موضوع "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية" حيث عقدت مساء أمس جلستان، ناقشت الجلسة الأولى موضوعين هما "الواقع والاحصائيات" و"التحديات والمعوقات".

بينما نوقش في الجلسة الثانية موضوعا "الآمال والأحلام" و"التعاون المشترك".

يشارك في السيمينار ١١ من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا، البالغ عددها ١٤ إيبارشية، حيث اعتذر ثلاثة من الآباء الأساقفة لأسباب صحية.