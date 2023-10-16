قافلة المساعدات الإنسانية من مصر لغزة (فيديو جراف)

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإنه يستعد لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية.

جرى بدء فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، اليوم، لأول مرة منذ 7 أكتوبر الجاري، وذلك للسماح بخروج المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف عن أبرز المعلومات وما تضمنه قافلة المساعدات الإنسانية من مصر لغزة:

_تضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.

_تهدف القافلة الإنسانية إلى دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

_تضم 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم وكذلك الملابس.

_تشتمل على أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومسلتزمات طبية و40 ألف بطانية.

_يرافق القافلة المصرية طاقم طبي من كافة التخصصات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.