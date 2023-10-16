تغيرت خريطة فلسطين منذ عام 1948 بعد الاستيطان الصهيوني لأرضيها بدعم الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا، حيث جمعت اليهود من العالم كله واستولت على جزء من أرض فلسطين ليعيشوا به.

خريطة فلسطين 2023

ورغم مرور 75 عام على الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين ما زال الشعب الفلسطيني يحارب لاسترداد أرضه من المغتصبين، وتعرض الدستور في التقرير التالي خريطة فلسطين 2023 وكم عمر الاحتلال الإسرائيلي لأرضها.

خريطة فلسطين تقلصت مع مرور السنوات حيث سرق الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من مساحتها ليستوطن بها اليهود القادمين من أنحاء العالم، لم يبق من خريطة فلسطين للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط، بعد أن كانوا يعيشون على مساحة 27 ألف كيلومتر مربع، واستولى الكيان الصهيوني على أكثر من 85% من المساحة الفعلية.

وفلسطين هى دولة في غرب آسيا تقع على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحة فلسطين حوالي 27،000 كيلومتر مربع 10،000 ميل مربع.

كم تبلغ مساحة فلسطين المحتلة عام 1948؟

احتل الكيان الصهيوني أرض فلسطين منذ عام 1948، وكانت مساحة فلسطين حينها 27 كم متر ، منها 6،220 كم² الضفة الغربية: 5،860 كم² قطاع غزة: 360 كم² إسرائيل: 20،770 كم²، وعاصمة فلسطين هي القدس المُحتلة من إسرائيل.

كم عمر الاحتلال الإسرائيلي؟

وصل عمر الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين إلى 75 عامًا وذلك منذ عام 1948 وحتى الآن، ولكن قبل هذا التاريخ كانت الأراضي الفلسطينية محتلة من بريطانيا والذي بدأ عام 1917 واغتصبوا بيت المقدس، وأطلقوا وعد بلفور لمساعدة اليهود من كل دول العالم على الاستيطان بأراضي فلسطين.

ووضعت بريطانيا فلسطين نصب أعينها لتكون أرضًا لليهود وبدأ بناء أول حى استيطاني لليهود عام 1859 عندما اشترى اللورد موزس مونتفيوري مساحة من الأرض خارج أسوار القدس، وبدأ البناء فيها لتكون حيا لليهود سمي باسمه، ثم تمكن من بناء سبعة أحياء أخرى حتى سنة 1892، ثم تواصلت سياسة توسيع الاستيطان التي التهمت أراضي الفلسطينيين حتى إعلان قيام الكيان الصهيوني ومستمرة حتى الآن.

ما هو اسم فلسطين القديم؟

فلسطين هى مهد الأديان وعاش بها نبي الله موسى ومن بعد عيسى، وهي أرض الميعاد وفق الديانات السماوية الثلاث، وبدأت أولى الهجرات البشرية إلى فلسطين في بداية الألف الثالثة قبل الميلاد، وهي هجرة الكنعانيين الذين عرفوا باسم الأماكن التي نزلوا فيها، وبعد فترة أصبحت هناك ثلاث لغات: الكنعانية و الآرامية -لغة المسيح عليه السلام- والعربية، وظلت فلسطين تسمى أرض كنعان حتى عام 1200 ق. م حينما غزتها القبائل الكريتية.

كانت فلسطين في عهد المماليك جزءًا من مملكة دمشق، عدا الجزء الجنوبي حيث كان جزءًا من مصر التي كانت أيضًا تابعة للمماليك، وفي العهد العثماني جزءًا من ولاية الشام ومركزها دمشق، وأخذت فلسطين شكلها الجغرافي الحالي في عهد الانتداب البريطاني في عام 1917 عندما احتلتها بعد انتصارها على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.