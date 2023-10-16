الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خريطة فلسطين 2023.. وكم عمر الاحتلال الإسرائيلي لأرضها

فلسطين
فلسطين

تغيرت خريطة فلسطين منذ عام 1948 بعد الاستيطان الصهيوني لأرضيها بدعم الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا، حيث جمعت اليهود من العالم كله واستولت على جزء من أرض فلسطين ليعيشوا به. 

خريطة فلسطين 2023

ورغم مرور 75 عام على الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين ما زال الشعب الفلسطيني يحارب لاسترداد أرضه من المغتصبين، وتعرض الدستور في التقرير التالي خريطة فلسطين 2023  وكم عمر الاحتلال الإسرائيلي لأرضها. 

خريطة فلسطين  تقلصت مع مرور السنوات حيث سرق الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من مساحتها ليستوطن بها اليهود القادمين من أنحاء العالم، لم يبق من خريطة فلسطين للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط، بعد أن كانوا يعيشون على مساحة 27 ألف كيلومتر مربع، واستولى الكيان الصهيوني على  أكثر من 85% من المساحة الفعلية.

وفلسطين هى دولة في غرب آسيا تقع على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحة فلسطين حوالي 27،000 كيلومتر مربع 10،000 ميل مربع. 

حسين هريدى يكشف لـ"الشاهد" خطة الاحتلال الإسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تفعيل خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب حدود لبنان

كم تبلغ مساحة فلسطين المحتلة عام 1948؟

احتل الكيان الصهيوني أرض فلسطين منذ عام 1948، وكانت مساحة فلسطين حينها 27 كم متر ، منها  6،220 كم² الضفة الغربية: 5،860 كم² قطاع غزة: 360 كم² إسرائيل: 20،770 كم²، وعاصمة فلسطين هي القدس المُحتلة من إسرائيل.

كم عمر الاحتلال الإسرائيلي؟

 وصل عمر الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين إلى 75 عامًا وذلك منذ عام 1948 وحتى الآن، ولكن قبل هذا التاريخ كانت الأراضي الفلسطينية محتلة من بريطانيا والذي بدأ عام 1917 واغتصبوا بيت المقدس، وأطلقوا وعد بلفور لمساعدة اليهود من كل دول العالم على الاستيطان بأراضي فلسطين. 

ووضعت بريطانيا فلسطين نصب أعينها لتكون أرضًا لليهود وبدأ بناء أول حى استيطاني لليهود عام 1859 عندما اشترى اللورد موزس مونتفيوري مساحة من الأرض خارج أسوار القدس، وبدأ البناء فيها لتكون حيا لليهود سمي باسمه، ثم تمكن من بناء سبعة أحياء أخرى حتى سنة 1892، ثم تواصلت سياسة توسيع الاستيطان التي التهمت أراضي الفلسطينيين حتى إعلان قيام الكيان الصهيوني ومستمرة حتى الآن. 

ما هو اسم فلسطين القديم؟

فلسطين هى مهد الأديان وعاش بها نبي الله موسى ومن بعد عيسى، وهي أرض الميعاد وفق الديانات السماوية الثلاث، وبدأت أولى الهجرات البشرية إلى فلسطين في بداية الألف الثالثة قبل الميلاد، وهي هجرة الكنعانيين الذين عرفوا باسم الأماكن التي نزلوا فيها، وبعد فترة أصبحت هناك ثلاث لغات: الكنعانية و الآرامية -لغة المسيح عليه السلام- والعربية، وظلت فلسطين تسمى أرض كنعان حتى عام 1200 ق. م حينما غزتها القبائل الكريتية.

كانت فلسطين في عهد المماليك جزءًا من مملكة دمشق، عدا الجزء الجنوبي حيث كان جزءًا من مصر التي كانت أيضًا تابعة للمماليك، وفي العهد العثماني جزءًا من ولاية الشام ومركزها دمشق، وأخذت فلسطين شكلها الجغرافي الحالي في عهد الانتداب البريطاني في عام 1917 عندما احتلتها بعد انتصارها على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

txt

كتاب "التطهير العرقى فى فلسطين" يكشف تفاصيل المأساة بالأراضى المحتلة

فلسطين خريطة فلسطين الاستيطان الصهيوني الإحتلال الإسرائيلي مساحة فلسطين اسم فلسطين القديم

مواد متعلقة

خريطة فلسطين 2023.. العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف إنهاء الوجود الفلسطيني

الأكثر قراءة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

صدمة فى البيت الأبيض بعد مقتل طفل فلسطينى على يد مسن أمريكى

وزير الاتصالات: مكتب بريد "drive Thru" بمدينة نصر هو الأول من نوعه فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمي محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا