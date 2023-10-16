الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشتية: نستمر بنضالنا لتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس

محمد اشتية
محمد اشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن المجلس يتابع توفير المواد الغذائية في قطاع غزة، مطالبًا بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات، وعودة خدمة الاتصالات والإنترنت داخل القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حول التطورات في غزة، ونقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: نستمر بنضالنا لتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس، وطلبنا الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شهداء الضفة الغربية

وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن أن هناك 58 شهيدا في الضفة الغربية خلال 10 أيام.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 2808 والمصابين لـ10950.

وأوضحت الوزارة، في بيان مُقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750 والمصابين لـ9700، وفي الضفة الغربية المحتلة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وقف العدوان اشتيه غزة قطاع غزة إيصال المساعدات

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