من الحمل للحوت.. ماذا تقول لك الأبراج في الحب هذا الأسبوع؟

يبدأ برج الحب الأسبوعي من اليوم الإثنين 16 أكتوبر حتى يوم 22 أكتوبر حيث الموازنة بين العمل والرومانسية، وفي هذه السطور تعرف على توقعات الحب الأسبوعية لبرج الحمل والجوزاء وعلامات الأبراج الأخرى.

برج الحمل

تجد نفسك هذا الأسبوع في لحظة تفكير حاسمة فيما يتعلق بعلاقاتك، إذا كنت عازبًا، فقد تكون حياتك الاجتماعية مزدحمة بعض الشيء هذا الأسبوع.

برج الثور

هذا الأسبوع يدور حول التوازن. سواء كنت أعزبًا أو في علاقة، فمن الضروري الحفاظ على استقلاليتك مع تعزيز اتصالاتك مع الآخرين، أيضًا قد تشعر أن شريكك يحاول ممارسة السيطرة على حياتك. قد يكون هذا نتيجة لانعدام الأمان لديهم أو مجرد سوء فهم. تجنب الصراعات غير الضرورية على السلطة وابحث عن التسوية والتفاهم بدلًا من ذلك.

برج الجوزاء

النسبة للعزاب، يقدم الأسبوع المقبل فرصًا للقاء أشخاص جدد وتكوين علاقات مثيرة، مفتاح النجاح هو البقاء منفتحًا ومرنًا، قد تجد نفسك منجذبًا إلى شخص يتحدى روتينك ويدخل نسمة من الهواء النقي إلى حياتك، لذا يجب على الملتزمين محاولة التحرر من قيود جدولهم اليومي والتخطيط لشيء غير متوقع.

برج السرطان

حان الوقت للتوقف عن إخفاء الأسرار عن الشركاء المحتملين، ثق أن الانفتاح سيقربك من العثور على الحب الذي تريده. في علاقتك الملتزمة، ربما تكون المشاعر غير المعلنة قد تراكمت لفترة من الوقت. ثق بشريكك ليفهم وجهة نظرك ويكون على استعداد لقبولك كما أنت.

برج الأسد

سواء كنت أعزبًا ومستعدًا للاختلاط أو ملتزمًا بعلاقة طويلة الأمد، فإن النجوم يحثونك على التحدث مباشرة من القلب. ستجد أن هذا النهج ليس منعشًا فحسب، بل إنه فعال أيضًا بشكل لا يصدق في جذب رد الفعل الدقيق الذي تريده من حبيبك أو شريكك المحتمل.

برج العذراء

سواء كنت تبحث بنشاط عن الحب أو ببساطة منفتحًا على الفكرة، فمن المرجح أن تقابل شخصًا يبهر قلبك، يمكن أن يحدث هذا في أماكن غير متوقعة، مثل لقاء صدفة في مقهى، أو اتصال افتراضي، أو مقدمة من أحد الأصدقاء، يحتاج الملتزمون إلى أن يُظهروا لشريكهم مدى تقديرك لهم وعشقهم لهم.

برج الميزان

إذا كنت تبحث عن الحب، تشير النجوم إلى أن الوقت قد حان لإعادة تقييم أسلوبك. بدلًا من البحث عن شخص يكملك. بالنسبة للملتزمين، ينصب التركيز هذا الأسبوع على ديناميكيات علاقتك. فكر في الطرق التي تدعم بها أنت وشريكك بعضكما البعض في حياتكما اليومية. تحدث مع شريكك عن احتياجاتك واستمع إلى احتياجاته.

برج العقرب

قد يواجهك هذا الأسبوع بعض المعتقدات الراسخة التي تعيقك عن عالم الحب. فكر فيما إذا كنت شديد الحذر أو تنتقد نفسك بشكل مفرط. بدلًا من ذلك، ركز على قبول الذات والسماح لنفسك الحقيقية بالتألق. يجب أن يكون الملتزمون منفتحين على المناقشات، لكن تذكر أن تختار كلماتك بعناية. بالصبر، يمكنك كشف أي مفاهيم خاطئة.

برج القوس

قد يواجهك هذا الأسبوع أنت وشريكك مشكلة منزلية بسيطة تهدد بزعزعة سلامكما. ربما يكون الأمر خلافًا حول كيفية إدارة الأعمال المنزلية، أو التعامل مع نفقات المنزل، أو اتخاذ القرارات بشأن المساحة المشتركة بينكما. المفتاح هنا هو الصبر والتفاهم. بدلًا من ترك هذه المشكلات تتصاعد، ناقش مخاوفك بعقلانية. يجب على العزاب الحفاظ على تفاؤلهم والاستمرار في استكشاف إمكانيات الحب.

برج الجدي

إذا كنت في علاقة ملتزمة بالفعل، فإن هذا الأسبوع يحمل لك فرصًا للنمو واتصالًا أعمق مع شريكك. يشجعك النجوم على توضيح خططك للمستقبل وتعزيز روابطك. ناقش الأهداف والمسؤوليات المالية المشتركة. هذا يمكن أن يعزز أساس علاقتك. يجب أن يشارك العزاب في الأنشطة التي تتوافق مع أهدافك طويلة المدى، وقد تقابل شخصًا لديه تطلعات مماثلة.

برج الدلو

قد يجد العزاب أنفسهم منجذبين إلى أحداث أو أنشطة اجتماعية جديدة ومثيرة تدفعهم للقاء وجوه جديدة. عندما تقابل أشخاصًا جدد، ركز على التعرف عليهم على مستوى أعمق. إذا كنت تخفي شيئًا ما عن شريكك، فهذا هو الوقت المناسب للاعتراف به. من الأفضل معالجة المشكلات والمخاوف بشكل مباشر بدلًا من تركها تتفاقم. كن على استعداد للاعتراف بنقاط الضعف لديك.

برج الحوت

كشخص أعزب، أنت على أبواب أسبوع ستشعر فيه وكأنه ملاذ هادئ في رحلتك العاطفية. تتماشى طاقات الكواكب لتجعلك أقل استجابة عاطفية من المعتاد. سوف يخدمك هذا الاستقرار العاطفي المكتشف حديثًا جيدًا أثناء التنقل في مياه المواعدة والعلاقات التي لا يمكن التنبؤ بها. بالنسبة للملتزمين.