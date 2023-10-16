المنظمات الأهلية الفلسطينية: استهداف أكثر من 30 طبيبًا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة

تحدث مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، عن دور المنظمات في ظل تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

الأوضاع تتجه للأسوأ في كل لحظة تمر على قطاع غزة

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن الأوضاع تتجه للأسوأ في كل لحظة تمر على قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، منوهًا بأن الاستهدافات المستمرة تؤدي إلى كوارث شديدة الخطورة خاصة، أمس، حيث شهد استهدافات بكثافة بشكل مخيف بخلاف الحزام الناري بجانب قصف الاحتلال من خلال الزوارق البحرية.

وتابع أن: هناك أحياء كاملة تُباد، حيث تم تخصيص مراكز إيواء وتشكيل لجان لمساعدة النازحين في قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية، ونواصل تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لجميع سكان غزة، لا سيما ذوي الإعاقة والأطفال والنساء، مؤكدًا أن الاحتلال استهدف أكثر من 30 شخصًا من الطواقم الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى أن الخدمات الطبية في قطاع غزة تواجه وضعًا كارثيًا، منوهًا بأنه يجرى تنسيق كبير مع المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.